Путин заявил, что Россия «создала Украину»
Президент России Владимир Путин заявил, что «Россия создала современную Украину», передают российские СМИ.
«Не могу не вспомнить о том, как формировался Советский Союз, когда Россия создавала современную Украину. Именно Россия создала современную Украину, передав туда значительные территории, исторические территории самой России вместе с населением», - сказал Путин, выступая на митинге-концерте на Красной площади в Москве.
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