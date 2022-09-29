Пашинян анонсировал встречу Байрамова и Мирзояна для обсуждения мирного договора
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян вскоре проведет встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, на которой должны начаться предметные обсуждения текста мирного договора, пишут армянские СМИ.
«Мы считаем, что нужно начать предметные переговоры с Азербайджаном вокруг мирного договора, и мы не отказываемся от достигнутых договоренностей», - сказал Пашинян.
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