Пашинян анонсировал встречу Байрамова и Мирзояна для обсуждения мирного договора

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян вскоре проведет встречу с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, на которой должны начаться предметные обсуждения текста мирного договора, пишут армянские СМИ.

«Мы считаем, что нужно начать предметные переговоры с Азербайджаном вокруг мирного договора, и мы не отказываемся от достигнутых договоренностей», - сказал Пашинян.