Пашинян: «Следовательно, нет и ОДКБ»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ не имеет границу, так как армяно-азербайджанская границы не демаркирована, сообщают армянские СМИ.
«В одном из разговоров с коллегами из ОДКБ мне сказали, что в Организации есть обеспокоенность потерять Армению. На это я ответил, что в Армении есть обратная обеспокоенность, что Армения потеряет ОДКБ. И это не игра слов. Мы ожидаем четкую политическую оценку ситуации. ОДКБ имеет границу зоны ответственности. Если заявить, что Армения не имеет границу с Азербайджаном, так как она не демаркирована, то и ОДКБ не имеет границу, следовательно, нет и организации», - сказал Пашинян.