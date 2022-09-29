В России поджоги военкоматов будут считаться терактами
В Генштабе ВС РФ заявили, что поджоги военкоматов расцениваются как теракты, пишут российские СМИ.
Согласно российскому Уголовному кодексу, виновным по данной статье полагается 15 лет колонии.
Как пишут российские телеграм-каналы, сегодня в городе Балахна Нижегородской области задержали мужчину, пытавшегося поджечь здание военного комиссариата. Сначала в его отношении завели уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, однако сообщается, что в правоохранительных органах могут переквалифицировать дело по статье «Теракт».