В Аляте грузовик врезался в микроавтобус: есть погибшие
В результате ДТП на территории поселка Алят два человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения, сообщает АПА.
Сообщается, что на 57-ом километре автомагистрали Баку-Газах на территории поселка грузовой автомобиль врезался в микроавтобус марки «Mercedes Vito». В результате погибли двое пассажиров микроавтобуса, еще четверо получили травмы.
Ведется расследование.
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