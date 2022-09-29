В Аляте грузовик врезался в микроавтобус: есть погибшие

В результате ДТП на территории поселка Алят два человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения, сообщает АПА.

Сообщается, что на 57-ом километре автомагистрали Баку-Газах на территории поселка грузовой автомобиль врезался в микроавтобус марки «Mercedes Vito». В результате погибли двое пассажиров микроавтобуса, еще четверо получили травмы.

Ведется расследование.