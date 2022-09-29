Страны Балтии за вступление Украины в НАТО

Страны Балтии поддерживают заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс, написал в своем твиттере глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

«Балтийские друзья Украины полностью поддерживают ее скорейшее вступление в НАТО», - утверждается в тексте.

По мнению Ринкевичса, с Украиной в составе НАТО блок станет еще сильнее. «Вдохновляющая храбрость Украины может только укрепить наш союз», - заявил он.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке.