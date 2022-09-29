Эльнур Мамедов, обозреватель haqqin.az 22:09

Продолжается официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, в рамках которого состоялось историческое событие - запуск межсистемного газопровода между Грецией и Болгарией, по которому в страну будет поступать азербайджанский газ. В контексте крайне сложной ситуации, сложившейся на европейском энергетическом рынке, открытие греческо-болгарского газового интерконнектора, символизирующего повышение роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, становится кульминационной точкой визита президента Азербайджана.

Болгарские СМИ публикуют в главных новостях дня и экстренных телевизионных выпусках отчеты о переговорах главы азербайджанского государства с президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром технического правительства страны Гылыбом Доневым. Местные политические обозреватели отмечают, что подписанный в 2015 году договор о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Болгарией, стал основой для долгосрочных и взаимовыгодных дружественных отношений двух стран. "Мы внимательно посмотрели на двухсторонние отношения и на новые возможности, которые существуют между нами, - отметил президент Румен Радев, подводя итоги переговоров с Ильхамом Алиевым. - Активный диалог на высоком и самом высоком уровне вывел отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства. Для нас Азербайджан стал желанным, приоритетным и надежным партнером. Мы продолжим развивать наше прагматичное и полноправное сотрудничество".