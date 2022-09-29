Новые возможности для Азербайджана и Болгарии после визита Ильхама Алиева итоги с haqqin.az
Продолжается официальный визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Болгарию, приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, в рамках которого состоялось историческое событие - запуск межсистемного газопровода между Грецией и Болгарией, по которому в страну будет поступать азербайджанский газ.
В контексте крайне сложной ситуации, сложившейся на европейском энергетическом рынке, открытие греческо-болгарского газового интерконнектора, символизирующего повышение роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, становится кульминационной точкой визита президента Азербайджана.
Болгарские СМИ публикуют в главных новостях дня и экстренных телевизионных выпусках отчеты о переговорах главы азербайджанского государства с президентом Болгарии Руменом Радевым и премьер-министром технического правительства страны Гылыбом Доневым.
Местные политические обозреватели отмечают, что подписанный в 2015 году договор о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Болгарией, стал основой для долгосрочных и взаимовыгодных дружественных отношений двух стран.
"Мы внимательно посмотрели на двухсторонние отношения и на новые возможности, которые существуют между нами, - отметил президент Румен Радев, подводя итоги переговоров с Ильхамом Алиевым. - Активный диалог на высоком и самом высоком уровне вывел отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства. Для нас Азербайджан стал желанным, приоритетным и надежным партнером. Мы продолжим развивать наше прагматичное и полноправное сотрудничество".
"Мы провели откровенный диалог по многим вопросам, и я уверен, что мы добьемся успеха, - подчеркнул в ответном слове Ильхам Алиев. - Основная тема была посвящена энергетической безопасности, мы предпримем дополнительные меры, и азербайджанский газ прибудет в Болгарию. Мы обсуждаем вопросы дополнительных поставок и готовы увеличить производство газа. Мы постараемся действовать быстро. Мы доказали, что являемся надежным партнером. Запуск интерконнектора, по которому азербайджанский газ может пойти не только в Болгарию, но и в Европу, обеспечив дополнительную безопасность поставок. Мы намерены удвоить поставки газа в Европу до 2,6 миллиарда кубометров в год".
Завершая свое выступление, Ильхам Алиев пригласив болгарские компании участвовать в инвестиционных проектах на территории Азербайджана.
Следует принять во внимание, что стратегическое партнерство Баку и Софии, безусловно, учитывающее членство Болгарии в ЕС и НАТО, не ограничивается вопросами поставок топливных ресурсов и обеспечения энергетической безопасности.
Важно учесть, что огромный поток грузоперевозок, который осуществляется сегодня по международному транспортному вектору «восток-запад», по-новому высвечивает идею и потенциал «срединного коридора», способного поднять на качественный уровень сотрудничество между Азербайджаном и Болгарией в сфере транспорта. Тем более, если учесть стратегически важные позиции, которые Болгария занимает на Черном море, а Азербайджан – на Каспии.
Объединение этого потенциала откроет для обеих стран принципиально новые возможности.