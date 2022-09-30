Официальный обед в честь Ильхама Алиева в Болгарии

30 сентября 2022, 22:39

30 сентября в Софии от имени руководителя временного правительства Республики Болгария Гылыба Донева был дан обед в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе мероприятия руководитель временного правительства Болгарии Гылыб Донев заявил, что визит президента Ильхама Алиева в Софию «внесет вклад в еще большую стабильность, прогнозирование и уверенность». «Уверен, что Ваш визит не только внесет вклад в политический диалог, который мы интенсивно проводили в течение нынешнего года, но и будет содействовать дальнейшему расширению и развитию сотрудничества между нашими странами как в области энергетической безопасности, так и во всех остальных сферах, представляющих взаимный интерес. Уверен, что активный стратегический диалог, проводимый между двумя странами в течение последних лет на высоком и высшем уровне, будет продолжаться по восходящей на основе дружбы и взаимного уважения, он представляет еще большее значение с точки зрения нынешних сложных геополитических событий. Считаю, что Ваш визит внесет вклад в лучшее использование нашего географического положения и в еще большую стабильность, прогнозирование и уверенность не только для наших стран, но и всей Европы», - сказал Донев.