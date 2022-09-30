Официальный обед в честь Ильхама Алиева в Болгарии
30 сентября в Софии от имени руководителя временного правительства Республики Болгария Гылыба Донева был дан обед в честь президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе мероприятия руководитель временного правительства Болгарии Гылыб Донев заявил, что визит президента Ильхама Алиева в Софию «внесет вклад в еще большую стабильность, прогнозирование и уверенность».
«Уверен, что Ваш визит не только внесет вклад в политический диалог, который мы интенсивно проводили в течение нынешнего года, но и будет содействовать дальнейшему расширению и развитию сотрудничества между нашими странами как в области энергетической безопасности, так и во всех остальных сферах, представляющих взаимный интерес. Уверен, что активный стратегический диалог, проводимый между двумя странами в течение последних лет на высоком и высшем уровне, будет продолжаться по восходящей на основе дружбы и взаимного уважения, он представляет еще большее значение с точки зрения нынешних сложных геополитических событий. Считаю, что Ваш визит внесет вклад в лучшее использование нашего географического положения и в еще большую стабильность, прогнозирование и уверенность не только для наших стран, но и всей Европы», - сказал Донев.
Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что Баку и София имеют потенциал для сотрудничества не только в энергетической отрасли, но и в сфере транзитных перевозок.
«Уверен, что нынешний визит придаст новый импульс развитию двусторонних связей, и стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном обретет новую динамику. На протяжении многих лет, по сути уже семь лет, мы считаем друг друга стратегическими партнерами и в полном смысле слова видим результаты этого тесного сотрудничества. Мы видим хорошие результаты в области торгового оборота. Хотя показатели пока устраивают нас не полностью, тем не менее, в нынешнем году торговый оборот возрос более чем вдвое. Сегодня я встречусь с руководителями ведущих болгарских компаний для выявления более практических основ нашего потенциального сотрудничества. Если учесть, что сегодня энергетическая безопасность занимает первое место в глобальной повестке дня, то, конечно, сотрудничество между Болгарией и Азербайджаном в этой сфере находится в центре нашего внимания. Недавно мы приступили к этому сотрудничеству, и Азербайджан стал поставщиком газа для Болгарии. Мы планируем увеличить объем поставки газа даже больше заявленного объема. Еще одна важная сфера, в которой мы можем успешно спланировать нашу совместную работу, - определение маршрутов. Считаю, что нынешние проекты и продление существующих соединяющих линий откроют новые хорошие возможности для увеличенного транзита по территории наших стран», - сказал глава государства.