Россия празднует «победу», а 5-тысячная российская армия так и не дождалась помощи пир во время чумы
О том, что Владимир Путин намерен осуществить новую аннексию украинских территорий, известно было давно, и в этом смысле ничего нового в действе, устроенном в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, не было. И президент России ничего в своей речи нового не сказал: все те же жалобы на нехороший Запад и призывы неизвестно к кому покончить с «американской неоколониальной политикой».
Выступление российского лидера, призванное стать историческим, было совершенно лишено энергетики, которая требуется для исторических выступлений. Почему обиды Путина на американцев должны глубоко тронуть российский народ, совершенно непонятно, как неясно, где взяться слезам радости по поводу расширения своей территории за счет чужой. Чужой во всех смыслах: Донецк, Луганск, Херсон или Мелитополь (Запорожье избежало оккупации) никак не отзываются в российских сердцах. А ведь они достались сильно недаром, и за них еще воевать и воевать, с непонятными (россиянам) перспективами.
Фонд «Общественное мнение» провел опрос, и выяснилось, что из новостей минувшей недели лишь пять процентов россиян заинтересовали новости о «референдумах» на захваченных территориях. При этом ФОМ считается социологической организацией, работающей строго в рамках государственной политики. То есть, не удалось вызвать ничего даже отдаленно напоминающего восторг, который охватил россиян из-за присоединения Крыма в 2014 году. Зато уровень тревоги в обществе резко подскочил с 35% до 69%. С чего бы, если все так замечательно?
Зато новостью стала моментально последовавшая, но явно заранее подготовленная реакция Владимира Зеленского, который сообщил о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, а все переговоры с российской властью прекращаются до тех пор, пока президентом РФ остается Владимир Путин. Это максимально ясный ответ на заявление Путина о том, что мир с Украиной возможен, но вопросы возврата аннексированных территорий обсуждению не подлежат, по сути, ультиматум. Украина в лице своего президента еще раз подтвердила, что не намерена мириться и что-либо с нынешним Кремлем обсуждать.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем анонсированном выступлении сенсации не сделал и не объявил тут же Украину членом альянса, все-таки по уставу организации такие решения принимаются консенсусом всех ее членов и требуют длительных предварительных консультаций на целом ряде уровней. Но прирост российских территорий за счет украинских был назван дикостью, которую никто не признает, а Украине обещана вся необходимая помощь для возврата всей своей земли.
США в ответ на аннексию ввели санкции против 910 россиян, среди которых 109 депутатов Думы и 169 членов Совета Федерации РФ, а также руководителей правительства: Михаила Мишустина, его заместителя Александра Новака, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, членов семьи Дмитрия Медведева. Байден также заявил, что США предоставят Украине оружие для того, чтобы она могла вернуть все захваченные территории. Свою долю санкций ввели Великобритания и Канада. Очевидно, что последуют еще санкции Евросоюза.
В общем, счастье назвать Херсон российским обошлось и еще обойдется России очень дорого. Заявление Украины, что она больше не намерена иметь дела с нынешним российским руководством, означает, что и Запад исключает Путина как сторону переговоров о войне в Украине. Курс только на его поражение на поле боя и в экономическом противостоянии.
Отдельное обстоятельство, которое предельно испортило праздник приращения земель русских, это ситуация на севере Донецкой области, где в безнадежной ситуации оказалась приблизительно пятитысячная группировка российских сил, за неделю громких криков о подмоге так и не дождавшаяся помощи. «Это, разумеется, уже предательство. Такого уровня некомпетентности просто не существует», - прокомментировал российский военный блогер положение лиманской группировки. Существует, существует. Стоило только посмотреть на сегодняшний Георгиевский зал…