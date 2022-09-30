Леонид Швец, автор haqqin.az, Киев 30 сентября 2022, 22:42

О том, что Владимир Путин намерен осуществить новую аннексию украинских территорий, известно было давно, и в этом смысле ничего нового в действе, устроенном в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, не было. И президент России ничего в своей речи нового не сказал: все те же жалобы на нехороший Запад и призывы неизвестно к кому покончить с «американской неоколониальной политикой».

Выступление российского лидера, призванное стать историческим, было совершенно лишено энергетики, которая требуется для исторических выступлений. Почему обиды Путина на американцев должны глубоко тронуть российский народ, совершенно непонятно, как неясно, где взяться слезам радости по поводу расширения своей территории за счет чужой. Чужой во всех смыслах: Донецк, Луганск, Херсон или Мелитополь (Запорожье избежало оккупации) никак не отзываются в российских сердцах. А ведь они достались сильно недаром, и за них еще воевать и воевать, с непонятными (россиянам) перспективами. Фонд «Общественное мнение» провел опрос, и выяснилось, что из новостей минувшей недели лишь пять процентов россиян заинтересовали новости о «референдумах» на захваченных территориях. При этом ФОМ считается социологической организацией, работающей строго в рамках государственной политики. То есть, не удалось вызвать ничего даже отдаленно напоминающего восторг, который охватил россиян из-за присоединения Крыма в 2014 году. Зато уровень тревоги в обществе резко подскочил с 35% до 69%. С чего бы, если все так замечательно?

Зато новостью стала моментально последовавшая, но явно заранее подготовленная реакция Владимира Зеленского, который сообщил о том, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре, а все переговоры с российской властью прекращаются до тех пор, пока президентом РФ остается Владимир Путин. Это максимально ясный ответ на заявление Путина о том, что мир с Украиной возможен, но вопросы возврата аннексированных территорий обсуждению не подлежат, по сути, ультиматум. Украина в лице своего президента еще раз подтвердила, что не намерена мириться и что-либо с нынешним Кремлем обсуждать. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в своем анонсированном выступлении сенсации не сделал и не объявил тут же Украину членом альянса, все-таки по уставу организации такие решения принимаются консенсусом всех ее членов и требуют длительных предварительных консультаций на целом ряде уровней. Но прирост российских территорий за счет украинских был назван дикостью, которую никто не признает, а Украине обещана вся необходимая помощь для возврата всей своей земли.