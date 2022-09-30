Двое граждан Азербайджана погибли, подорвавшись на мине в Физули

30 сентября в прокуратуру Физулинского района поступила информация о том, что два человека подорвались на мине на освобожденной территории района.

Расследование показало, что Амид Асадов, 1986 года рождения, и Черкез Гулузаде, 2007 года рождения, погибли, подорвавшись на мине на территории села Юхары Дилагарда.

Сотрудники районной прокуратуры осмотрели место происшествия и тела, назначили судебно-медицинскую экспертизу и произвели другие процессуальные действия.

В Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Следствие по делу продолжается.