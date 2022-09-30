«Азеригаз» ответил на вопросы о счетчиках

«Бытовые счетчики отправляются на государственную проверку каждые 5 лет, а промышленные – каждые 3 года. Специалисты ПО «Азеригаз» регулярно осматривают счетчики на месте, при обнаружении вскрытия счетчика счетчик немедленно демонтируется и направляется в департамент метрологии «Азеригаз» для осмотра. Участие абонента при проверке обеспечивается, но в ряде случаев абоненты в проверке не участвуют. В таком случае проверка счетчика осуществляется без их присутствия». Об этом заявил журналистам глава департамента метрологии «Азеригаз» Зехин Расулов.

Расулов отметил, что при проверке счетчика сначала проводится визуальный осмотр, затем все счетчики размещаются на контрольно-измерительные приборы для определения относительных погрешностей. «Бытовые счетчики газа проверяются в 3-х позициях – максимальное, нормальное и минимальное потребление. Погрешность нормы по максимальному и номинальному расходу составляет плюс-минус 0,5%, по минимальному расходу – 3 процента. Если погрешность в пределах нормы, счетчик считается годным к использованию и возвращается в эксплуатацию. В случае превышения показателей, счетчик считается негодным и выводится из эксплуатации», - сказал он.

Глава отдела контроля реализуемого потребителям газа Эльчин Годжаев ответил на вопрос одного из абонентов о том, почему в некоторых случаях после государственной проверки счетчика выписывается штраф. По словам Годжаева, «Азеригаз» не обладает полномочиями выписывать штрафы, а указанная в протоколе сумма – это сумма нанесенного ущерба: «Скорее всего, в счетчике возникла какая-то неисправность. Сумма, загруженная абонентом, закончилась, но счетчик считал в минус, потому что клапан не закрыли. Порой абонент не обращает на это внимания, в результате чего во время проверки нанесенный ущерб подсчитывается, и составляется протокол. Любой недовольный этим абонент может обратиться в «Азеригаз» и ознакомиться с результатами проверки», - сказал он.

Начальник отдела «Азеригаз» по связям с общественностью Эльданиз Велиев обратился к представителям СМИ: «Любой журналист может обратиться к нам по поводу поступающих к нему в редакцию обращений абонентов по поводу газоснабжения. «Азеригаз» создаст все необходимые условия как абоненту, так и представителю СМИ для отслеживания и освещения всех процессов. Наша цель – обеспечить реальность и прозрачность», - сказал он.