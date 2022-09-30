Зеленский заявил о существенных успехах украинской армии
Украинские военные продвигаются на востоке страны, преуспев, в частности, у Лимана в Донецкой области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
«У нас есть существенные результаты на востоке нашей страны. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые означают для нас много», - сказал он.
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