Российскому послу в Нидерландах заявили о непризнании «референдумов»

МИД Нидерландов вызвал посла России в Гааге Александра Шульгина на фоне псевдореферендумов о присоединении Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонских областей Украины к России, пишут российские СМИ.

В министерстве подчеркнули свой отказ признавать результаты «голосования» в вышеупомянутых областях и заявили, что «референдумы» не будут иметь политической силы.

В то же время глава МИД Швеции Анн Линде по аналогичной причине вызвала в министерство посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева.

«Министерство иностранных дел вызвало сегодня посла России, чтобы осудить незаконную попытку аннексии территории Украины. Это неприемлемое нарушение международного права. Швеция непоколебимо поддерживает Украину», – написала Линде в своем твиттере.