Новые факты мошенничества экс-председателя муниципалитета и ее сестры
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой и ее сестры Илькнур Алиевой (Туркут), обвиняемых в мошенничестве.
По информации haqqin.az, на судебном заседании была допрошена потерпевшая Кюбра Ахмедова. В своих показаниях она сказала, что знала Илькнур Туркут как порядочного человека, занимающегося торговлей золотом. Потерпевшая рассказала, что в марте прошлого года передала Туркут золото стоимостью 6 тысяч манатов на продажу, но позже узнала, что последняя выставила это золото на продажу в универмаге Москва за 4 тысячи манатов. Возмущенная этим женщина потребовала вернуть все золото и получила его обратно - Алиева убедила ее, что ничего не продавала и в универмаге была по другому делу.
Через несколько дней после этого недоразумения, Ахмедова снова дала Алиевой золото и украшения, а также шубу на продажу – общей стоимостью 5 тысяч манатов. Последняя, однако, взяв товар, исчезла, сначала отговаривалась тем, что находится за пределами Баку, а затем и вовсе перестала отвечать на звонки. Позже Ахмедова узнала, что Алиева задолжала многим людям.
Потерпевшая рассказала, что нашла телефонный номер Айтадж Алиевой и позвонила ей. Та сообщила, что находится в Украине и выйдет на контакт, когда вернется. «Позже мы встретились с Айтадж в «Зимнем парке» и она подтвердила, что Илькнур должна мне 5000 манатов. Сказала, не волнуйтесь, деньги вернут. В мае Айтадж перевела на мою карту 800 манатов. Остальные 4 200 манатов до сих пор не возвращены».
Обвиняемая Илькнур Туркут отрицала все сказанное Ахмедовой, отметив, что весь ущерб возместила. Женщины стали обвинять друг друга во лжи.
Судебный процесс продолжится 11 октября.
Айтадж Алиева и ее сестра Илькнур обвиняются в совершении мошенничества в отношении граждан. По данному уголовному делу проходят одиннадцать потерпевших, общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составляет около одного миллиона манатов. Сестрам предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Помимо этого, Айтадж Алиева признана также виновной в подделке и продаже документов на землю от имени муниципалитета Бинагадинского района. Айтадж Алиева находится под арестом в СИЗО, Илькнур Алиеву некоторое время назад освободили из-под стражи и перевели под домашний арест. Сестры не признали себя виновными по предъявленным обвинениям.