Новые факты мошенничества экс-председателя муниципалитета и ее сестры

По информации haqqin.az, на судебном заседании была допрошена потерпевшая Кюбра Ахмедова. В своих показаниях она сказала, что знала Илькнур Туркут как порядочного человека, занимающегося торговлей золотом. Потерпевшая рассказала, что в марте прошлого года передала Туркут золото стоимостью 6 тысяч манатов на продажу, но позже узнала, что последняя выставила это золото на продажу в универмаге Москва за 4 тысячи манатов. Возмущенная этим женщина потребовала вернуть все золото и получила его обратно - Алиева убедила ее, что ничего не продавала и в универмаге была по другому делу.

Через несколько дней после этого недоразумения, Ахмедова снова дала Алиевой золото и украшения, а также шубу на продажу – общей стоимостью 5 тысяч манатов. Последняя, однако, взяв товар, исчезла, сначала отговаривалась тем, что находится за пределами Баку, а затем и вовсе перестала отвечать на звонки. Позже Ахмедова узнала, что Алиева задолжала многим людям.

Потерпевшая рассказала, что нашла телефонный номер Айтадж Алиевой и позвонила ей. Та сообщила, что находится в Украине и выйдет на контакт, когда вернется. «Позже мы встретились с Айтадж в «Зимнем парке» и она подтвердила, что Илькнур должна мне 5000 манатов. Сказала, не волнуйтесь, деньги вернут. В мае Айтадж перевела на мою карту 800 манатов. Остальные 4 200 манатов до сих пор не возвращены».