Байден заявил, что захват чужих территорий «не сойдет России с рук»

Соединенные Штаты не намерены отказываться от нынешнего курса в отношении Украины и готовы защищать вместе с союзниками территорию НАТО, заявил президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме. Об этом пишут российские СМИ.

«Мы собираемся придерживаться нынешнего курса. Мы намерены продолжать поставлять военную технику, чтобы Украина могла защитить себя, свою территорию и свою свободу. И мы в полной мере готовы защищать – я должен повторить это, – Америка в полной мере готова вместе с нашими союзниками по Альянсу защищать каждый дюйм территории НАТО, каждый дюйм», - сказал Байден.

Он также подчеркнул, что «Америка и ее союзники не будут запуганы Путиным»: «Я хочу подчеркнуть, что Америка и ее союзники не будут запуганы Путиным. Действия Путина являются признаком того, что он сталкивается с трудностями», - заявил американский лидер.

Байден вновь подверг критике аннексию Россией четырех областей Украины.

«Соединенные Штаты никогда не признают их. И, откровенно говоря, мир тоже не признает их. Он не может захватить территорию своих соседей и добиться того, чтобы это сошло ему с рук», - сказал он.