В Баку обидчик жены и тещи получил 8 лет

Как сообщает haqqin.az, инцидент произошел 4 марта текущего года в жилом комплексе «Гобу Парк 1» поселка Локбатан Гарадагского района. Эльзамин Агаев во время семейного конфликта напал с ножом на свою жену Минаю Агаеву. Досталось и теще, Зульфие Наджафовой, пытавшейся защитить дочь.

Эльзамин Агаев признал себя частично виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он сообщил, что они с Минаей создали семью в 2012 году, у них 3 детей, и жили они дружно. Причиной конфликта подсудимый назвал постоянное вмешательство тещи в их семейные дела. По его словам, Наджафова, в частности, подстрекала дочь к разводу. Что касается нанесенного им ножевого ранения, Агаев заверял, что умышленным оно не было. Потерпевшая Миная Агаева в своих показаниях опровергла сказанное обвиняемым и заявила, что ничего положительного в их семейной жизни не было, наоборот, их отношения испортились спустя 6 месяцев после свадьбы. Муж постоянно оскорблял и угрожал ей без всякой на то причины. По словам потерпевшей, после рождения их младшего сына в 2017 году Эльзамин Агаев оставил семью, не интересовался детьми и не платил алименты – ранее Миная подала иск на развод. Женщине с тремя детьми помогали родители.