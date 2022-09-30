Россия в СБ ООН наложила вето на проект об осуждении аннексии
Россия наложила вето в СБ ООН на проект резолюции США и Албании с осуждением решения о присоединении к России 4 оккупированных регионов Украины, пишут зарубежные СМИ.
«Проект резолюции не приняли», - сказал председатель СБ ООН Никола де Ривьер.
Согласно результатам голосования, за принятие проекта резолюции проголосовали 10 членов СБ, четверо воздержались на голосовании, а Россия проголосовала против, применив право вето. Таким образом, проект принят не был.