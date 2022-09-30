МВД Азербайджана о погибших в результате подрыва на мине в Физули

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило заявление о погибших в результате подрыва на мине на освобожденных территориях Физулинского района.

Как заявил начальник пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, сегодня около 21:00 Амид Асадов, уроженец села Гаджитепе Масаллинского района, и Черкез Гулузаде, уроженец села Агаханлы Физулинского района, незаконно пересекли территорию села Юхары Дилагарда Физулинского района в обход контрольно-пропускных постов. В результате они подорвались на заложенной ВС Армении мине и скончались на месте.

Захидов посетовал на то, что некоторые граждане продолжают незаконно проникать на освобожденные территории Азербайджана, несмотря на неоднократные предупреждения о минной угрозе.