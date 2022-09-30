В ходе протестов в Иране убит еще один полковник КСИР
По меньшей мере 19 человек погибли, более 20 получили ранения в ходе беспорядков в пятницу в иранской провинции Систан и Белуджистан, в числе погибших был полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Сейед Али Мусави. Об этом сообщает телеканал Al-Alam.
По данным телеканала, вечером несколько вооруженных человек обстреляли один из полицейских участков города Захедан. Как заявил начальник полиции провинции Систан и Белуджистан Ахмед Тахери, под огнем оказалась группа верующих, которые в это время выходили из мечети, расположенной рядом с участком.