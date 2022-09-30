Мурад Самедов, собкор 01:00

Два дня назад состоялся исторический визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию. Визит лидера Белоруссии в сепаратистское образование успел вызвать разнотолки. Официальный сайт президента Беларуси пишет, что Лукашенко побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря» и встретился «на абхазской земле» с Асланом Бжанией, должность которого пресс-служба не указала. Известно, что Бжания считается «главой» непризнанной республики.

Встреча Лукашенко и Бжании прошла на государственной даче в Пицунде. Сообщается, что на повестке стояли «вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономических отношений, анализ международной ситуации». «Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», - сказал Лукашенко. По словам президента Белоруссии, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией. Он указал, что Минск «не страдает никакой геополитикой» и что фундаментом белорусско-абхазских отношений должны стать экономика и торгово-экономические связи. Лукашенко предложил обсудить вопросы, как жить дальше, как укреплять отношения. Как и ожидалось, неожиданный визит Лукашенко в Сухум был воспринят в штыки официальным Тбилиси. Посол Беларуси Анатолий Лис был вызван в МИД Грузии, а внешнеполитическое ведомство Грузии выступило с отдельным заявлением, в котором осудило «нарушение государственной границы Александром Лукашенко своим так называемым визитом в оккупированный Абхазский регион, что грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права».