Лукашенко в Абхазии выбирает из двух зол наше поле зрения
Два дня назад состоялся исторический визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Абхазию. Визит лидера Белоруссии в сепаратистское образование успел вызвать разнотолки.
Официальный сайт президента Беларуси пишет, что Лукашенко побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря» и встретился «на абхазской земле» с Асланом Бжанией, должность которого пресс-служба не указала. Известно, что Бжания считается «главой» непризнанной республики.
Встреча Лукашенко и Бжании прошла на государственной даче в Пицунде. Сообщается, что на повестке стояли «вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономических отношений, анализ международной ситуации».
«Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», - сказал Лукашенко.
По словам президента Белоруссии, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией. Он указал, что Минск «не страдает никакой геополитикой» и что фундаментом белорусско-абхазских отношений должны стать экономика и торгово-экономические связи.
Лукашенко предложил обсудить вопросы, как жить дальше, как укреплять отношения.
Как и ожидалось, неожиданный визит Лукашенко в Сухум был воспринят в штыки официальным Тбилиси. Посол Беларуси Анатолий Лис был вызван в МИД Грузии, а внешнеполитическое ведомство Грузии выступило с отдельным заявлением, в котором осудило «нарушение государственной границы Александром Лукашенко своим так называемым визитом в оккупированный Абхазский регион, что грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права».
Как бы Лукашенко не пытался убедить в том, что «его визит в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией», реальность говорит об обратном. Мотивы визита лидера Беларуси известны давно и о них еще месяц назад говорил лидер Абхазии Аслан Бжания.
Тогда в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву Бжания неожиданно заявил, что его страна готова присоединиться к Союзному государству России и Беларуси.
Отметим, что Союзное государство представляет собой надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством.
В нашумевшем интервью Бжания утверждал, что присоединение Абхазии к союзному государству «близко народу» республики и соответствует его национальным интересам: «После успешного завершения спецоперации в Украине наступит совершенно иная реальность, … исходя из того, кто показал себя настоящим другом России, будет создаваться новый контур союзного государства».
Бжания также уверял, что в последние годы растет интерес к Абхазии со стороны белорусского бизнеса. Но ни о каком признании Абхазии со стороны Минска речи не могло быть. После того, как Россия признала независимость Абхазии в 2008 году, Лукашенко старался не замечать новое квазиобразование, дабы не испортить отношения с Грузией.
Визит Лукашенко в Абхазию, планы Сухума войти в Союзное государство свидетельствуют о том, что Беларусь рассматривает признание независимости Абхазии. Конечно, за этим тоже последуют санкции, но не такие строгие как в случае с признанием аннексии новых территорий Украины. Из двух зол Лукашенко пытается выбрать меньшее, но от этого в Тбилиси будут явно не в восторге.