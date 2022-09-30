Арестович: Лиман будет освобожден через несколько суток

Украинские военные могут через несколько суток освободить от российских войск город Лиман Донецкой области, заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

Он добавил, что в окружение в Лимане попали, по разным оценкам, от 2,5 до 5,5 тысяч российских военнослужащих.

«Полных данных нет. По одним данным, он окружен уже полностью, по другим – они сохраняют определенную возможность выходить через Заречное строго на восток, но дорога находится под огневым контролем украинской артиллерии, по меньшей мере там ситуация динамично развивается», - сказал Арестович.

По его словам, с «Лиманом уже все решено».

«Я думаю, сутки-двое, мы закроем тему Лимана, понятно, что бои могут еще не закончиться, они могут еще удерживаться в городе, но судьба понятна, решено уже это, они ничего с этим не сделают», - отметил Арестович.