Монополия на интернет в новостройках Осман Гюндуз бьет в набат
Борьба с теневой экономикой и монополиями легла в основу новых экономических реформ в Азербайджане. По признанию различных международных организаций, за последние годы Азербайджан добился существенных успехов в этом направлении. При этом, одной из мер, обуславливающих успешную борьбу с монополиями, является прозрачность.
Однако, в Азербайджане все еще остаются сферы, в которых царят произвол и монополизация. Все это также сопровождается грубым нарушением прав потребителей.
Как заявил haqqin.az президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз, одной из подобных монополизированных сфер является подключение новых жилищных массивов к интернету. По словам Гюндуза, руководители Жилищно-коммунальных кооперативов по договорным схемам отдают курируемые ими жилые дома на откуп операторам.
«Складывается более чем абсурдная ситуация: руководитель какого-то мелкого ЖСК не считается ни с Антимонопольной службой, ни с Минсвязи. Накануне сдачи нового дома в эксплуатацию, главы ЖСК договариваются с операторами, априори исключая здоровую конкуренцию. За каждого потенциального жильца-пользователя глава ЖСК получает по два маната в месяц, и берет на себя обязательство не впускать в дом других провайдеров», - сказал он.
Осман Гюндуз добавил, что это является вопиющим нарушением прав потребителей и законодательства. Пользователи получают интернет ужасного качества и не имеют банальной возможности сменить провайдера.
«Когда я начал углубляться в эту тему, выяснилось, что даже депутаты и высокопоставленные чиновники после переезда в новую квартиру не могут подключиться к прежней правительственной связи. Если депутаты поражены в своих правах, что же говорить о простых пользователях?», - сказал он.
По информации О.Гюндюза, владельцы ЖСК сами учреждают «левые» интернет-провайдеры, которые не регистрируются в Минсвязи. Эксперт бьет в набат: «государство обязано срочно вмешаться и предпринять неотложные меры!».