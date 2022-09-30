Борьба с теневой экономикой и монополиями легла в основу новых экономических реформ в Азербайджане. По признанию различных международных организаций, за последние годы Азербайджан добился существенных успехов в этом направлении. При этом, одной из мер, обуславливающих успешную борьбу с монополиями, является прозрачность.

Однако, в Азербайджане все еще остаются сферы, в которых царят произвол и монополизация. Все это также сопровождается грубым нарушением прав потребителей.

Как заявил haqqin.az президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндуз, одной из подобных монополизированных сфер является подключение новых жилищных массивов к интернету. По словам Гюндуза, руководители Жилищно-коммунальных кооперативов по договорным схемам отдают курируемые ими жилые дома на откуп операторам.