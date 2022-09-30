Белый дом предложил повременить с вступлением Украины в НАТО

Вопрос членства Украины в НАТО должен решаться в «другое время», а сейчас более актуальным является предоставление ей поддержки для борьбы с российской агрессией, заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США десятки лет четко заявляли, что поддерживают политику открытых дверей НАТО. Любое решение о членстве в НАТО принимается между 30 членами Альянса и странами, которые стремятся к нему присоединиться. Сейчас, на наш взгляд, лучший путь поддерживать Украину – практическая поддержка Украины «на земле», а процессом в Брюсселе надо заняться в другое время», - сказал он.

Отвечая на вопрос о поставке Украине американских танков, Салливан отметил, что этот вопрос не стоит на повестке дня.

«Я не исключаю ничего, но на сегодняшний день не готов объявить о (поставках) американских танков», - сказал он.