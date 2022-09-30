В Буркино-Фасо очередной переворот

Группа военных Буркина-Фасо в прямом эфире государственного телеканала заявила об отстранении от власти президента этой страны Поля-Анри Дамиба, пишет Reuters.

Дамиба занимал президентский пост с 24 января, тоже придя к власти в результате военного переворота. Новым лидером страны путчисты объявили капитана Ибрагима Траоре.

Напомним, 24 января военные Буркина-Фасо объявили о роспуске правительства и приостановке действия конституции страны. Тогдашний президент Рок Каборе был задержан и доставлен на одну из военных баз.