В Буркино-Фасо очередной переворот
Группа военных Буркина-Фасо в прямом эфире государственного телеканала заявила об отстранении от власти президента этой страны Поля-Анри Дамиба, пишет Reuters.
Дамиба занимал президентский пост с 24 января, тоже придя к власти в результате военного переворота. Новым лидером страны путчисты объявили капитана Ибрагима Траоре.
Напомним, 24 января военные Буркина-Фасо объявили о роспуске правительства и приостановке действия конституции страны. Тогдашний президент Рок Каборе был задержан и доставлен на одну из военных баз.