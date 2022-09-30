Эльмира Ахундова, народный писатель Азербайджана, специально для haqqin.az 11:17

- Когда вы лично познакомились с Гейдаром Алиевым? - С Гейдаром Алиевичем Алиевым я познакомился, можно сказать, близко в 1961 году. А знаю я его с 1949 года, с момента начала моей работы в органах государственной безопасности. С момента прихода во второй отдел я был избран заместителем секретаря партийной организации и в мою обязанность входил сбор партвзносов. В первый раз я пришел в кабинет Гейдара Алиевича, чтобы получить у него партийные взносы. Он мне сказал: «Товарищ Быстров, коммунисты должны сами приходить к вам с партийными взносами, ни в коем случае не приходите ни к кому. Идите в свой кабинет, и я к вам приду». Я ушел. Буквально через 10 минут он заходит в мой кабинет, приносит партийные взносы, с тех пор каждое 20-е число каждого месяца он сам приходил ко мне в комнату и вносил партийные взносы». И о нем самом можно сказать, что это чекист со светлой головой, чистыми руками и горячим сердцем. И еще он говорил, что хороший сотрудник никогда не будет думать о звании и должностях. Звание и должность сами находят хорошего работника… - События в Степанакерте (в советское время Ханкенди был переименован в Степанакерт, в честь большевистского деятеля Степана Шаумяна – ред.) произошли 3 июля 1967 года. После этого вас назначили начальником Нагорно-Карабахского отдела КГБ. Как это произошло? - Как-то в июле 1967 года мне домой позвонил сам Гейдар Алиевич. Сказал: «Я слышал, что вы собираетесь в отпуск». - Да, собираюсь. Вместе с семьей, в Одессу. - И когда выезжаете? - Билеты взял на понедельник. - Ну, раз уж ты взял билеты, я останавливать не буду. После приезда сразу же ко мне. Когда я пришел к председателю КГБ после отпуска, он меня спросил: - Вы знаете, зачем я вас пригласил? - Нет. - Недавно было заседание коллегии. Мы решили вопрос направления нашего работника на руководящую работу в Карабах. Там непростая обстановка. Мы коллективно изучали различные кандидатуры, причем русской национальности. В результате пришли к выводу, что из всех кандидатур самая подходящая – ваша. Я спросил, почему остановились именно на мне. - Ну, во-первых, вы боевой офицер, имеете специальную военную подготовку, вы воевали, под вашим командованием были боевые подразделения. Кроме того, работая в органах, вы прошли чекистское обучение, к тому же у вас высшее юридическое образование. Вы работали во многих отделах центрального аппарата и везде себя зарекомендовали с положительной стороны. Поэтому мы решили рекомендовать вас на должность начальника отдела КГБ по Нагорно-Карабахской автономной области. Как вы на это смотрите? Я ответил честно: - Конечно, у меня семья, дети. Нелегко им будет привыкать к новому месту. - И все же соглашайтесь. И потом, вам надо расти. Звание-то у вас пока небольшое. А я тогда был в звании майора. Работал старшим оперуполномоченным 3 отделения 2 отдела. Короче говоря, пришлось, конечно, согласиться. А куда денешься? - Ну, мы с вами проведем еще одну беседу на предмет того, что вы там будете делать в первую очередь. А пока ждите моего звонка, пойдем на беседу в ЦК.

На следующий день мы поехали с Гейдаром Алиевичем на прием к первому секретарю ЦК – Ахундову Вели Юсуповичу. Я рассказал о себе, он задал мне несколько вопросов, в том числе и по юриспруденции. - Ну что, решили? - Да, Вели Юсупович. Я дал согласие, а раз согласился, то я вас не подведу. - Хорошо. Подробный инструктаж получите у Гейдара Алиевича. Но я вам скажу, что вы едете в неспокойный район. Там сейчас нездоровая обстановка, мы обновляем в НКАО и партийные, и советские, и административные органы. Посылаем туда в основном бакинцев, чтобы нормализовать ситуацию. - Приму все меры, чтобы оправдать ваше доверие, - сказал я. Незадолго до этого, в Мартуни по пути следования конвойной машины с заключенными к зданию суда, разъяренная толпа армян отбила трех арестованных азербайджанцев у конвоиров, убили всех троих, разложили костер и сожгли. Началось расследование зверского убийства азербайджанцев. Г.Алиев возглавлял эту группу, тогда в Нагорном Карабахе работала группа до 30 человек. В результате оперативно-следственных мероприятий по этим событиям было выявлено и арестовано 22 человека, трое из которых были приговорены к высшей мере наказания. Гейдар Алиев сам выехал в Степанакерт и провел там 15 дней. Следствие по делу продолжалось около года, в результате к уголовной ответственности была привлечена большая группа армян из 20 человек. На следующий день председатель КГБ вновь меня вызывает: - Ну, теперь слушай меня. Это твоя первая самостоятельная работа. Ты отвечаешь головой за обстановку в Нагорном Карабахе. Ты должен так поставить работу, чтобы быть в курсе всех событий. В частности, надо присмотреться к аппарату, который сейчас там работает. Если человек пригодный, оставь его. Если в отношении кого-либо появятся сомнения, мы его или переведем в другой регион, или вообще уволим. Подумай, какое количество людей тебе потребуется, чтобы укрепить аппарат. Будешь обслуживать также Лачинский и Кельбаджарский районы. Кроме того, с тем составом, что у тебя есть, не развернешься. Поэтому надо создать сильный агентурный аппарат и круг доверенных лиц. Общайся с народом сам, выступай среди людей, веди разъяснительную работу. Обрати особое внимание на эмиссаров из Армении, которые разлагают обстановку, будоражат местное население, ведут пропаганду о присоединении Нагорного Карабаха Армении. Будь всегда трезвым, в буквальном и переносном смысле слова, не допускай ничего, что бы могло тебя скомпрометировать. Поддерживай со мной связь. По всем вопросам я окажу немедленную помощь. - И как вас встретило местное население? Бывшего начальника Гайка Маркарова убрали из КГБ НКАО? - Он некоторое время проработал моим заместителем, потому что людей не хватало. Встретили меня настороженно и не совсем доброжелательно, в том числе и руководство области. Первым секретарем обкома НКАО был тогда Гурген Аллахвердович Мелкумян. Вместо квартиры меня разместили в гостинице, без всяких удобств. Долгое время они тянули вопрос с квартирой. Питаться мне приходилось в буфете, в столовой, жить настороже. Пришлось самому заниматься обустройством. И даже пригрозить Мелкумяну, что, если мне не предоставят в ближайшее время жилплощади, я буду говорить с Баку. После этого он позвонил Агаджаняну, председателю облисполкома, и поручил ему в течение трех дней решить мою жилищную проблему.