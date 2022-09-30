Экс-начальник КГБ Нагорного Карабаха: «В 1967 году Гейдар Алиев сказал мне: в Степанакерте нездоровая обстановка» 100 лет – человек-эпоха
В 2023 году исполнится сто лет со дня рождения выдающегося азербайджанца, основателя Третьей Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Редакция haqqin.az приняла решение открыть новую рубрику – «100 лет – человек-эпоха». Автор рубрики – близкий друг нашей редакции, посол Азербайджана в Украине, известный публицист Эльмира Ахундова.
На протяжении 20 лет Э.Ахундова проводила титаническую работу во многих городах бывшего СССР, встретившись и побеседовав с сотнями известных государственных, политических и общественных деятелей, знавших Гейдара Алиева лично и работавших с ним вместе на протяжении десятилетий. Э.Ахундову смело можно назвать автором энциклопедии о Гейдаре Алиеве, эти беседы вошли в многочисленные бесценные книги автора. Но публицисту не удалось в силу множества ограничений включить все беседы в свои произведения. Осталось много неопубликованных интервью.
В рубрике, посвященной столетию Гейдара Алиева, мы представим читателям haqqin.az собранный Ахундовой бесценный исторический материал. Ведь многие собеседники публициста ушли на покой или в мир иной…
В предыдущих выпусках мы представили вашему вниманию беседы с начальником 5-го управления КГБ СССР, первым заместителем председателя КГБ СССР Филиппом Денисовичем Бобковым, с высокопоставленным представителем КГБ СССР, экс-замминистра иностранных дел Азербайджана (с 1989 по 2001 гг.) Альбертом Саламовым, руководителем личной охраны Л.И.Брежнева и М.С.Горбачева, генерал-майором КГБ Владимиром Медведевым, членом ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР, известным диссидентом Роем Медведевым, высокопоставленными сотрудниками КГБ Азербайджана: начальниками отделов Джаббаром Бегляровым и Рамизом Мамедзаде.
Представляем вниманию читателей haqqin.az интереснейшую беседу с бывшим начальником КГБ Нагорно-Карабахской Автономной области Дмитрием Георгиевичем Быстровым.
Краткая справка: Дмитрий Георгиевич Быстров. Родился в1919 году. В Баку проживает с 1947 года. Около 30 лет проработал в органах госбезопасности Азербайджана. Специализировался на научно-технической контрразведке, курировал медицинскую отрасль, заводы, гостиницы сети «Интурист». Работал в центральном аппарате КГБ Азербайджана с 1949 года.
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- Когда вы лично познакомились с Гейдаром Алиевым?
- С Гейдаром Алиевичем Алиевым я познакомился, можно сказать, близко в 1961 году. А знаю я его с 1949 года, с момента начала моей работы в органах государственной безопасности.
С момента прихода во второй отдел я был избран заместителем секретаря партийной организации и в мою обязанность входил сбор партвзносов. В первый раз я пришел в кабинет Гейдара Алиевича, чтобы получить у него партийные взносы. Он мне сказал: «Товарищ Быстров, коммунисты должны сами приходить к вам с партийными взносами, ни в коем случае не приходите ни к кому. Идите в свой кабинет, и я к вам приду».
Я ушел. Буквально через 10 минут он заходит в мой кабинет, приносит партийные взносы, с тех пор каждое 20-е число каждого месяца он сам приходил ко мне в комнату и вносил партийные взносы».
И о нем самом можно сказать, что это чекист со светлой головой, чистыми руками и горячим сердцем.
И еще он говорил, что хороший сотрудник никогда не будет думать о звании и должностях. Звание и должность сами находят хорошего работника…
- События в Степанакерте (в советское время Ханкенди был переименован в Степанакерт, в честь большевистского деятеля Степана Шаумяна – ред.) произошли 3 июля 1967 года. После этого вас назначили начальником Нагорно-Карабахского отдела КГБ. Как это произошло?
- Как-то в июле 1967 года мне домой позвонил сам Гейдар Алиевич. Сказал: «Я слышал, что вы собираетесь в отпуск».
- Да, собираюсь. Вместе с семьей, в Одессу.
- И когда выезжаете?
- Билеты взял на понедельник.
- Ну, раз уж ты взял билеты, я останавливать не буду. После приезда сразу же ко мне.
Когда я пришел к председателю КГБ после отпуска, он меня спросил:
- Вы знаете, зачем я вас пригласил?
- Нет.
- Недавно было заседание коллегии. Мы решили вопрос направления нашего работника на руководящую работу в Карабах. Там непростая обстановка. Мы коллективно изучали различные кандидатуры, причем русской национальности. В результате пришли к выводу, что из всех кандидатур самая подходящая – ваша.
Я спросил, почему остановились именно на мне.
- Ну, во-первых, вы боевой офицер, имеете специальную военную подготовку, вы воевали, под вашим командованием были боевые подразделения. Кроме того, работая в органах, вы прошли чекистское обучение, к тому же у вас высшее юридическое образование. Вы работали во многих отделах центрального аппарата и везде себя зарекомендовали с положительной стороны. Поэтому мы решили рекомендовать вас на должность начальника отдела КГБ по Нагорно-Карабахской автономной области. Как вы на это смотрите?
Я ответил честно:
- Конечно, у меня семья, дети. Нелегко им будет привыкать к новому месту.
- И все же соглашайтесь. И потом, вам надо расти. Звание-то у вас пока небольшое.
А я тогда был в звании майора. Работал старшим оперуполномоченным 3 отделения 2 отдела.
Короче говоря, пришлось, конечно, согласиться. А куда денешься?
- Ну, мы с вами проведем еще одну беседу на предмет того, что вы там будете делать в первую очередь. А пока ждите моего звонка, пойдем на беседу в ЦК.
На следующий день мы поехали с Гейдаром Алиевичем на прием к первому секретарю ЦК – Ахундову Вели Юсуповичу. Я рассказал о себе, он задал мне несколько вопросов, в том числе и по юриспруденции.
- Ну что, решили?
- Да, Вели Юсупович. Я дал согласие, а раз согласился, то я вас не подведу.
- Хорошо. Подробный инструктаж получите у Гейдара Алиевича. Но я вам скажу, что вы едете в неспокойный район. Там сейчас нездоровая обстановка, мы обновляем в НКАО и партийные, и советские, и административные органы. Посылаем туда в основном бакинцев, чтобы нормализовать ситуацию.
- Приму все меры, чтобы оправдать ваше доверие, - сказал я.
Незадолго до этого, в Мартуни по пути следования конвойной машины с заключенными к зданию суда, разъяренная толпа армян отбила трех арестованных азербайджанцев у конвоиров, убили всех троих, разложили костер и сожгли.
Началось расследование зверского убийства азербайджанцев. Г.Алиев возглавлял эту группу, тогда в Нагорном Карабахе работала группа до 30 человек. В результате оперативно-следственных мероприятий по этим событиям было выявлено и арестовано 22 человека, трое из которых были приговорены к высшей мере наказания.
Гейдар Алиев сам выехал в Степанакерт и провел там 15 дней. Следствие по делу продолжалось около года, в результате к уголовной ответственности была привлечена большая группа армян из 20 человек.
На следующий день председатель КГБ вновь меня вызывает:
- Ну, теперь слушай меня. Это твоя первая самостоятельная работа. Ты отвечаешь головой за обстановку в Нагорном Карабахе. Ты должен так поставить работу, чтобы быть в курсе всех событий. В частности, надо присмотреться к аппарату, который сейчас там работает. Если человек пригодный, оставь его. Если в отношении кого-либо появятся сомнения, мы его или переведем в другой регион, или вообще уволим. Подумай, какое количество людей тебе потребуется, чтобы укрепить аппарат. Будешь обслуживать также Лачинский и Кельбаджарский районы. Кроме того, с тем составом, что у тебя есть, не развернешься. Поэтому надо создать сильный агентурный аппарат и круг доверенных лиц. Общайся с народом сам, выступай среди людей, веди разъяснительную работу. Обрати особое внимание на эмиссаров из Армении, которые разлагают обстановку, будоражат местное население, ведут пропаганду о присоединении Нагорного Карабаха Армении. Будь всегда трезвым, в буквальном и переносном смысле слова, не допускай ничего, что бы могло тебя скомпрометировать. Поддерживай со мной связь. По всем вопросам я окажу немедленную помощь.
- И как вас встретило местное население? Бывшего начальника Гайка Маркарова убрали из КГБ НКАО?
- Он некоторое время проработал моим заместителем, потому что людей не хватало. Встретили меня настороженно и не совсем доброжелательно, в том числе и руководство области. Первым секретарем обкома НКАО был тогда Гурген Аллахвердович Мелкумян. Вместо квартиры меня разместили в гостинице, без всяких удобств. Долгое время они тянули вопрос с квартирой. Питаться мне приходилось в буфете, в столовой, жить настороже. Пришлось самому заниматься обустройством. И даже пригрозить Мелкумяну, что, если мне не предоставят в ближайшее время жилплощади, я буду говорить с Баку. После этого он позвонил Агаджаняну, председателю облисполкома, и поручил ему в течение трех дней решить мою жилищную проблему.
Начал я работать, укрепил аппарат. Мне удалось расширить штаты отдела, взяв на работу двоих оперативников азербайджанской национальности, двоих армян и одного русского. Они были размещены по всем районам области, и благодаря усилению аппарата нам удалось взять под контроль всю обстановку в автономной области. В то время из Баку вторым секретарем обкома НКАО назначили бакинца Николая Ивановича Володина, заместителем министра внутренних дел области назначили Подольского, мы с ним вместе на юрфаке учились. То есть укрепили кадровый состав руководства области.
Но брожение происходило все время. Среди молодежи, среди интеллигенции. Эмиссаров из Еревана хватало. Они подстрекали людей на провокации, на распространение листовок. Они, правда, боялись приезжать, действовали более осторожно, но мы их все равно через свою агентуру засекали. Проводили с людьми профилактические беседы, лекции, наиболее серьезные случаи разбирали на Бюро обкома, на партийных активах с участием общественности…
Гейдар Алиевич нередко приезжал в Нагорный Карабах, на открытие железнодорожного сообщения, на партийные активы, на праздники урожая. Он был в Агдаме, в Шуше, в Мартуни, в Мардакерте. Он все время старался контролировать ситуацию в НКАО. И при нем в области, конечно, был порядок. Какие-то процессы все время подспудно шли, но вовремя пресекались и подавлялись. А когда власть ослабла, националисты снова подняли голову…
Проработал я там почти 7 лет, а потом меня перевели на Бакинский завод бытовых кондиционеров начальником отдела внешнеэкономических связей. Весь экспорт лежал на мне.
- Работая на заводе, вы продолжали общаться с Гейдаром Алиевым?
- Он часто приезжал к нам, и я всегда встречал его. Мы общались, беседовали коротко, обсуждали какие-то вопросы. А в последний раз мы с ним встретились на Дне победы у памятника Ази Асланову. Я приехал с ветеранами Наримановского района, мы все выстроились в ожидании президента. Гейдар Алиев вышел из машины, начал со всеми здороваться. Подошел ко мне. Я доложил по-военному: «Полковник Быстров». - «А, Быстров, привет! Где ты, как поживаешь?» А я тогда еще работал на заводе Бытовых кондиционеров. «Там же работаешь?» – «Там же». – «Все нормально, может, какие-нибудь проблемы?» – «Да вроде никаких проблем нет».
В конце беседы полковник Быстров вспомнил интересный эпизод, относящийся к 1969 году.
- Я приехал на доклад к председателю КГБ. А его в кабинете не оказалось. Дежурный сказал, что Гейдар Алиев находится в Центральном Комитете на утверждении. Я остался его дожидаться. Через некоторое время он своей энергичной походкой входит в приемную. Я вскакиваю, здороваюсь. Он кивает мне, мол, заходи.
Я зашел.
- Садись.
Сам он садиться не стал. Положил на стол папку, прислонился к стене в явно возбужденном и вместе с тем приподнятом настроении.
- Вас можно поздравить, Гейдар Алиевич?
- Да. Ты представляешь, какая ноша и какая ответственность на меня сейчас возложена?
А его в этот день утвердили на пленуме первым секретарем ЦК КП Азербайджана.
Я говорю:
- Гейдар Алиевич, вы имеете огромную теоретическую подготовку и практический опыт руководства. Вы справитесь. А если будет трудно, обращайтесь к чекистам, мы вас не подведем.
Таким образом я стал первым из чекистов, кто его поздравил, и его, конечно, шутливо, напутствовал. И, между прочим, он действительно часто опирался на органы госбезопасности в своей повседневной работе – и при назначении руководящих кадров, и при борьбе с коррупцией и прочими негативными явлениями.