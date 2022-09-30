Израильская компания ImageSat International (ISI), управляющая спутником наблюдения Eros-B, обнаружила, что Россия перебросила к границе с Финляндией стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, способные нести ядерное оружие. Об этом пишут израильские СМИ.

Компания разослала израильским СМИ спутниковые снимки, сделанные в период с 12 августа по 25 сентября. На снимках – российская военная авиабаза Оленья на Кольском полуострове, в 100 км от границы с Финляндией. Судя по изображениям, еще 12 августа стратегических бомбардировщиков на авиабазе не было.

В ImageSat считают, что самолеты были переброшены на Кольский полуостров с авиабазы Энгельс в Саратовской области.