Записал: Ага Гасымлы, собкор 02:13

«Частичная мобилизация в России коснулась также граждан азербайджанского происхождения. И наш долг – служить в армии государства, гражданами которого мы являемся», - сказал в интервью haqqin.az председатель азербайджанской общины Юго-Западного административного округа Москвы Маис Джафаров. «Мне 50 лет, и я буду призван во второй волне мобилизации», - уточнил Джафаров, по словам которого никаких обращений со стороны соотечественников по поводу уклонения от воинской службы ему не поступало. «В Российской Федерации все, независимо от этнической и религиозной принадлежности, должны жить по законам этой страны», - считает наш соотечественник.

Джафаров рассказал, что призванные на службу азербайджанцы служат в регионах Украины, находящихся под контролем российской армии. В частности, они охраняют административные объекты, коммуникации, патрулируют улицы… «В боях на передовой участвуют другие формирования российской армии», - подчеркнул председатель азербайджанской общины. Судя по официальным данным переписи населения, которая проводилась в 2017 году, под возрастные рамки мобилизации подпадают порядка 660.000 граждан России азербайджанского происхождения. По неофициальным данным, их больше миллиона двухсот тысяч. Отметим, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава – до 50 лет, для младших офицеров – до 60 лет, для старших офицеров – до 65 лет. Исключения делаются для студентов-очников, аспирантов, работников IT сферы, а также граждан, которые не прошли обязательную службу в армии. Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа сказал haqqin.az, что азербайджанцы, имеющие гражданство России, оказались в очень сложной ситуации.