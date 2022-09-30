Как спасти 660 тысяч азербайджанцев от российской армии? у микрофона haqqin.az Маис Джафаров и Фазиль Мустафа
«Частичная мобилизация в России коснулась также граждан азербайджанского происхождения. И наш долг – служить в армии государства, гражданами которого мы являемся», - сказал в интервью haqqin.az председатель азербайджанской общины Юго-Западного административного округа Москвы Маис Джафаров.
«Мне 50 лет, и я буду призван во второй волне мобилизации», - уточнил Джафаров, по словам которого никаких обращений со стороны соотечественников по поводу уклонения от воинской службы ему не поступало.
«В Российской Федерации все, независимо от этнической и религиозной принадлежности, должны жить по законам этой страны», - считает наш соотечественник.
Джафаров рассказал, что призванные на службу азербайджанцы служат в регионах Украины, находящихся под контролем российской армии. В частности, они охраняют административные объекты, коммуникации, патрулируют улицы…
«В боях на передовой участвуют другие формирования российской армии», - подчеркнул председатель азербайджанской общины.
Судя по официальным данным переписи населения, которая проводилась в 2017 году, под возрастные рамки мобилизации подпадают порядка 660.000 граждан России азербайджанского происхождения. По неофициальным данным, их больше миллиона двухсот тысяч.
Отметим, что, в соответствии с законодательством Российской Федерации, призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава – до 50 лет, для младших офицеров – до 60 лет, для старших офицеров – до 65 лет.
Исключения делаются для студентов-очников, аспирантов, работников IT сферы, а также граждан, которые не прошли обязательную службу в армии.
Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа сказал haqqin.az, что азербайджанцы, имеющие гражданство России, оказались в очень сложной ситуации.
«С одной стороны, они обязаны служить в российских войсках, как того требует законодательство РФ, но с другой, война в Украине носит несправедливый характер, - сказал депутат Милли Меджлиса. – Наши русские граждане отважно воевали за азербайджанскую землю во время первой и второй Карабахских войн. Но это были войны за освобождение оккупированных территорий, и наши русские соотечественники и братья воевали на родной земле. А в случае с российским вторжением, война идет на украинской земле».
По мнению Фазиля Мустафы, Азербайджану следует создать все условия для того, чтобы любой наш соотечественник мог вернуться на родину.
«В тоже время, очень важно предотвратить участие в разного рода частных военных компаниях азербайджанских мигрантов, проживающих в РФ, - подчеркнул депутат. – Причем, независимо от того, на чьей стороне – российской или украинской – граждане Азербайджана решат участвовать в боевых действиях. Все они по азербайджанским законам будут нести за это уголовную ответственность».
По мнению Фазиля Мустафы, ничем необоснованное вторжение России в Украину наносит огромный моральный ущерб всем российским гражданам.
«Наши соотечественники в России поставлены перед выбором между выполнением своего гражданского долга и необходимостью участвовать в вооруженной агрессии, - с горечью сказал депутат Милли Меджлиса. – И это, поистине, трагический выбор».