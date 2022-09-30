Израильским военным запретили посещать Россию

МИД Израиля выпустил предупреждение для израильских граждан, обладающих также и российским гражданством, пишут израильские СМИ.

Согласно предупреждению, находясь на территории России, они вполне могут подпасть под мобилизацию и под запрет на выезд за пределы страны.

Также сообщается, что командование Армии обороны Израиля запретило военнослужащим, даже обладающим российским гражданством, посещать российскую территорию. Все израильские военнослужащие, находящиеся в данный момент в России, должны немедленно покинуть ее пределы вне зависимости от наличия российского гражданства.