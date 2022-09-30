Писатель Юрис Лоренц: «Армения утратила доверие. Запад должен поддержать Азербайджан»

Известный латвийский публицист и писатель Юрис Лоренц считает, что события в Украине изменили отношение к конфликту в Карабах е, напомнив всему миру, что международное право на стороне Азербайджана, сообщает haqqin.az

По мнению писателя, Запад простил армянам оккупацию территорий Азербайджана, но сейчас к Армении относятся иначе.

«Есть нации, которые в последние месяцы утратили кредит доверия, который они приобрели в прошлом. Утратили если не полностью, то очень сильно. Одной из таких наций являются армяне», - пишет Лоренц на страницах латвийского издания LA.

Прибалтийский публицист подчеркивает, что «все это время многие народы, особенно в западном мире, испытывали к армянам жалость и солидарность».

«Более того, им простили поддержку Нагорного Карабаха и оккупацию территорий Азербайджана. Но сейчас все меняется, особенно на постсоветском пространстве, где многие до сих пор понимают по-русски и следят за событиями на Кавказе. Отношение к Армении изменилось, стало более сдержанным. Что интересно, в этой смене настроений не виновато ни правительство Армении, ни премьер-министр Никол Пашинян. Потому что не правительство организует демонстрации и пикеты в поддержку российской агрессии. Делается это, если можно так сказать, «простыми людьми».

Лоренц считает, что по имиджу Армении бьют и «пропагандисты армянского происхождения, которые появляются в непропорционально большом количестве политических передач на российском телевидении».

«Особо выделяется Маргарита Симоньян, главный редактор медиагрупп RT и Sputnik, но хватает и пропагандистов калибром поменьше, которые каждый день призывают к убийству украинцев. События в Украине подняли карабахский вопрос на новый уровень, напомнив нам, что международное право не на стороне армян. Если Запад ратует за территориальную целостность Украины, Молдовы и Грузии, то он должен поддерживать и Азербайджан», - призывает автор.