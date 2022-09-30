Правительство Кубы отправило в Вашингтон запрос о предоставлении островному государству экстренной гуманитарной помощи для ликвидации ущерба, причиненного ураганом "Иэн". Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на переписку, которая попала в ее распоряжение.

Подобный запрос носит неожиданный характер, поскольку между Вашингтоном и Гаваной сохраняются напряженные отношения. Газета напоминает, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп во время своего президентского срока называл Кубу "спонсором терроризма", а его преемник Джо Байден пока не предпринял никаких шагов по налаживанию связей между двумя странами.

"Если США окажут Кубе гуманитарную помощь, это будет настоящий дипломатический прорыв", - приводит газета слова Уильяма Леогранде, специалиста по вопросам Кубы из Американского университета в Вашингтоне.

Из находящихся в распоряжении газеты документов следует, что США продолжают переписку с Гаваной для уточнения объема необходимой помощи, и, по их оценкам, кубинские власти в первую очередь направят ресурсы на восстановление важнейших объектов и элементов инфраструктуры, таких как больницы, водопровод и канализация.

Ураган "Иэн" во вторник усилился до третьей категории из пяти по шкале Саффира - Симпсона, когда он проходил над провинцией Пинар-дель-Рио на западе Кубы, скорость ветра превышала 50 м/с. Циклон обесточил всю территорию островного государства и причинил значительный материальный ущерб провинциям страны.