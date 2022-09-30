Издание отмечает, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на вопрос, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, избежала прямого ответа. Она заявила, что поддерживает «гарантии безопасности» для Киева.

Заявление Украины о стремлении к ускоренному вступлению в НАТО стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников, ознакомленных с внутренними дискуссиями.

«Мы очень привержены демократии в Украине. Давайте выиграем эту войну. Но я была бы за то, чтобы у них были гарантии безопасности», - сказала Пелоси.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что перед подачей заявки на вступление в НАТО Украина проводила консультации с альянсом.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины партнеры страны реализовали предложения по гарантиям безопасности, перечисленные в Киевском договоре безопасности.