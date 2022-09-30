В Баку беременная женщина бросилась в море
В Баку на территории Приморского бульвара молодая женщина попыталась покончить жизнь самоубийством.
АПА сообщает, что Айсель Гасанбекова (2001 г.р.) поссорилась со своим супругом, а затем попыталась покончить жизнь самоубийством, выбросившись в море. Благодаря усилиям спасателей ей вовремя оказали помощь и госпитализировали.
А.Гасанбекова находится на шестом месяце беременности. Ведется расследование.
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