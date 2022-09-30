Зеленский отложил демобилизацию срочников и отменил осенний призыв

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который отменяет запланированную на осень демобилизацию солдат срочной службы. Не будет и осеннего призыва, следует из текста документа, опубликованного на сайте президента.

Отмечается, что увольнение в запас военнослужащих срочной службы, отслуживших сроки по призыву, откладывается. Согласно указу, увольнение откладывается на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".