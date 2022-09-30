Директора бакинской школы наказали

В результате проведенного расследования на основании недавно обнародованных аудиозаписей директора бакинской школы №45 и обращения учителей школы в соответствующие инстанции руководителю этого учебного заведения Наджибе Ахундовой вынесен строгий выговор с последним предупреждением в соответствии с частью 2 статьи 186 Трудового кодекса Азербайджана. Об этом сообщили haqqin.az в Управлении образования Баку.

В настоящее время Ахундова временно не выходит на работу по состоянию здоровья. После завершения лечения будет рассмотрен вопрос о смене ее места работы.

Отметим, что несколько дней назад в местных СМИ распространилась аудиозапись Н.Ахундовой, связанная со взяточничеством.