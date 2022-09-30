Анкара не признает решение Москвы

Турция отвергает решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, говорится в заявлении МИД Турции по поводу решения о «присоединении» четырех областей Украины к РФ.

В ведомстве напомнили, что Турция не признала аннексию Крыма Россией посредством нелегитимного референдума, проведенного в 2014 году, и каждый раз подчеркивала поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

«В соответствии с этой позицией от 2014 года мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины», - подчеркивается в заявлении МИД, которое цитирует Anadolu.

В заявлении ведомства отмечается, что это решение является грубым нарушением установленных принципов международного права и Анкара не может принять этого.

Турция выступает за разрешение войны, которая обретает все более серьезные масштабы, на основе справедливого мира путем переговоров, говорится в заявлении.