Офис Зеленского: в окружении могут оказаться тысячи россиян
Вооруженные силы Украины могут уже в течение нескольких дней освободить от российской оккупации город Лиман в Донецкой области. Об этом сказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
По его словам, исчерпывающей информации о ситуации под Лиманом пока нет. По одним данным, город окружен уже полностью, по другим источникам, пока еще сохраняется возможность выхода россиян.
В окружении, по разным источникам, находятся от 2,5 до 5,5 тысячи российских солдат, сообщил Арестович.
В то же время американский Институт изучения войны в своей новой сводке пишет, что украинские силы, скорее всего, займут или окружат Лиман в течение следующих 72 часов. По его данным, россияне по-прежнему контролируют сам Лиман и село Торское, через которое лежит дорога в сторону захваченной Кременной. При этом украинская артиллерия держит эту трассу под огневым контролем, пишет Институт, ссылаясь на видео с геолокацией.