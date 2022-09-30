Офис Зеленского: в окружении могут оказаться тысячи россиян

Вооруженные силы Украины могут уже в течение нескольких дней освободить от российской оккупации город Лиман в Донецкой области. Об этом сказал советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

По его словам, исчерпывающей информации о ситуации под Лиманом пока нет. По одним данным, город окружен уже полностью, по другим источникам, пока еще сохраняется возможность выхода россиян.

В окружении, по разным источникам, находятся от 2,5 до 5,5 тысячи российских солдат, сообщил Арестович.