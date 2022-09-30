В Иране задержали европейцев за участие в протестах

По данным правозащитных групп, также задержаны десятки активистов, студентов, журналистов. В Amnesty International утверждают, что иранские власти в ходе подавления протестов убили не менее 52 человек, сотни демонстрантов получили ранения.

Махса Амини приехала к родственникам в Тегеран и 13 сентября была задержана полицией нравов, которая обвинила ее в ношении "неисламской" одежды. Девушка была доставлена в полицию, позже ее увезли в больницу в состоянии комы, где она через несколько дней скончалась. Полиция утверждает, что у Амини случился сердечный приступ. Однако родственники сообщили, что у нее не было проблем с сердцем. Правозащитники полагают, что девушке нанесли смертельный удар по голове. После похорон Махсы Амини в Иране вспыхнули протесты против притеснения женщин и полицейского произвола.