Генпрокурор: некоторых участников Ходжалинского геноцида привлекли к уголовной ответственности

Ряд лиц, принимавших участие в совершении Ходжалинского геноцида, привлечен к уголовной ответственности. Об этом сказал журналистам генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Генпрокурор отметил, что виновные лица в рамках уголовных дел, возбужденных в связи с преступлениями Армении, объявляются в международный розыск. "Порой возникают трудности с экстрадицией этих лиц в Азербайджан, их привлечением к следствию. Несмотря на это, мы привлекли к следствию ряд лиц, совершивших преступления после 44-дневной войны", - сказал генпрокурор.

Кямран Алиев подчеркнул, что удалось привлечь к уголовной ответственности и ряд лиц, участвовавших в совершении Ходжалинского геноцида. "При выдвижении исков против Армении в международных судах, в частности, в Международном суде ООН, Азербайджан представляет доказательства, полученные в ходе следствия по уголовным делам", - сказал генпрокурор.