Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 11:35

Все сводится к тому, что Европа в скором времени полностью прекратит импорт газа из России, каким бы болезненным ни был этот факт для обеих сторон. И если Россия бросила сегодня все силы на поиски новых рынков для своих энергоресурсов, то Европа, наоборот, с неменьшей интенсивностью ищет их новые источники. На этом фоне весьма символично воспринимается намеченный на сегодня ввод в коммерческую эксплуатацию интерконнектора Греция-Болгария (IGB), в церемонии открытия которого примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Несмотря на многочисленные препятствия, с которыми сталкивались строители газопровода, проект был реализован на высоком уровне, и теперь болгары, которым будет бесперебойно поставляться азербайджанский газ, могут спокойно встречать наступающую зиму. Чего не скажешь об их соседях в Центральной Европе, которым российский газ уже не поступит, а азербайджанский – еще не поступает. Но это пока. Как заявил президент Болгарии Румен Радев по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Румыния, Венгрия и Словакия заинтересованы в получении и транзите через свою территорию азербайджанского газа. В этой связи важно отметить, что президент Болгарии назвал только те страны, которые накануне обратились к нему с конкретными предложениями. Хотя давно известно, что, помимо названных Руменом Радевым трех государств Евросоюза, интерес к импорту азербайджанского газа уже не первый год проявляют Албания, Македония, Австрия, Молдова, Украина, другие страны. К сожалению, в силу ряда обстоятельств этот импорт им придется ждать еще как минимум несколько лет. И причина тут вовсе не в отказе азербайджанцев, а в беспечности европейцев. Несмотря на то, что президент Ильхам Алиев неоднократно заверял видных европейских политиков и высокопоставленных представителей ЕС в том, что Азербайджан обладает достаточными запасами природного газа, чтобы обеспечить им страны Юго-Восточной Европы, европейцы в ответ создавали лишь видимость диверсификации поставок газа, в итоге позволив Баку транспортировать в Старый Свет только 10 миллиардов кубометров газа, хотя Брюссель уже тогда выражал недовольство Москвой, использовавшей экспорт энергоносителей как рычаг давления на его политику и решения.

И только после вторжения России в Украину, когда из-за последовавших санкций Запада резко сократились объемы поставок российского газа на еврорынок, в ЕС поняли, что, не оценив стратегический смысл предложений президента Азербайджана, упустили драгоценное время. И теперь его приходится наверстывать. В июле текущего года Ильхам Алиев и глава Еврокомиссии подписали документ, в рамках которого предусмотрен новый подход к сотрудничеству в сфере энергетики, а также расширение мощностей огромной и сложной системы Южного газового коридора, в результате которого поставки азербайджанского газа в Европу будут удвоены, но только… к 2027 году. Впрочем, особого выбора у европейцев нет, и дополнительный приток газа с берегов Каспия в Центральную, Западную и Южную Европу пусть даже через пять лет – это все равно перспектива.