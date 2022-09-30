Большой ажиотаж на iPhone 14 в Kontakt Home

Вчера в Азербайджане стартовали официальные продажи серии iPhone 14. Официальный реселлер Apple в Азербайджане - Kontakt - в полночь начал продажи новейшей модели iPhone для тех, кто хотел стать их первым обладателем.

Со вчерашнего вечера те покупатели, кто сделал предзаказ, а также хотел стать первым обладателем iPhone 14 , посетили магазин «Kontakt Home – Украинский круг». За два часа сотни людей приобрели желанный айфон. Наибольший интерес вызвала модель эксклюзивного цвета Deep Purple серии iPhone 14 Pro.

Сеть разыграла Apple Watch 8 среди тех, кто ночью купил последнюю модель iPhone. Счастливчиком стал житель Баку Атакишиев Немет Гафур оглы. Также этой ночью были разыграны и другие ценные подарки.

Отметим, что в магазинах сети Kontakt - официальном центре продаж Apple, а также на сайте kontakt.az представлены все модели линейки iPhone 14 по цвету и памяти на выгодных условиях.

Все модели iPhone 14 в магазинах Kontakt Home до 2 октября можно будет купить в рассрочку на 12 месяцев без предоплаты и без процентов. А оригинальные чехлы «iPhone 14» можно приобрести со скидкой 50 манатов.

Сеть магазинов Kontakt является официальным центром продаж бренда Apple в Азербайджане. Оригинальную и официальную продукцию Apple с глобальной гарантией можно найти в магазинах сети Kontakt и на сайте kontakt.az.

В настоящее время сеть насчитывает в общей сложности 33 магазина в Азербайджане, 2 - в Тбилиси, интернет-магазины kontakt.az и kontakt.ge. Найти ближайший магазин можно здесь.