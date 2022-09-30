Минный террор Армении: еще двое подорвались на мине в Тертере
Вблизи села Гасангая Тертерского района два человека подорвались на мине.
АПА сообщает, что Джаббаров Ниджат Новруз оглу (1990 г.р.) и Байрамов Рафаил Кочари оглу (1976 г.р.) подорвались на мине на территории Üçüncü sovxoz. Пострадавшие госпитализированы.
Напомним, накануне прокуратура Физулинского района сообщила, что Амид Асадов и Черкез Гулузаде погибли, подорвавшись на мине на территории села Юхары Дилагарда.
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