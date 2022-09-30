Согласно меморандуму, подписанному между Азербайджаном и Европейским союзом в области энергетики, планируется удвоить экспорт газа в Европу, заявил президент Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия газового интерконнектора Греция - Болгария (IGB) в Софии.



Подчеркнув, что есть все возможности для увеличения экспорта газа, глава азербайджанского государства сказал: «Мы уже начали консультации с нашими партнерами относительно расширения экспорта газа, транспортируемого по трубопроводу TANAP, с 16 до 32 миллиардов кубометров, а также с 10 до 12 миллиардов кубометров по трубопроводу ТАР. Потому что без этого будет сложно экспортировать дополнительный газ».

Азербайджанский газ уже два года экспортируется в Европу, теперь же будет экспортироваться в Болгарию, отметил президент Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджан стал надежным поставщиком газа в Европу, а вскоре станет и поставщиком электроэнергии. В прошлом году наш экспорт газа в Европу составил 19 миллиардов кубометров. В этом году мы намерены экспортировать 22 миллиарда кубометров газа», - сказал глава государства.