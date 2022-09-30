Британская разведка: Россия убивает мирных жителей, которых теперь называет «своими»

Для удара по гуманитарной автоколонне к юго-востоку от Запорожья 30 сентября, в результате которого погибли по меньшей мере 25 человек, российские войска почти наверняка применили ракеты ПВО дальнего радиуса действия, пишет в своем отчете британское Министерство обороны.

Отмечается, что запас таких ракет скорее всего невысок, поскольку они являются очень дорогим средством борьбы с самолетами и ракетами противника и не предназначены для поражения обычных наземных целей. Таким образом, приходят к выводу британские военные аналитики, использование этих ракет для удара по автоколонне – вынужденная мера в связи с нехваткой других боеприпасов.

По мнению британских военных, Россия вынуждена использовать ценные стратегические военные ресурсы для достижения тактических целей и при этом убивает мирных жителей, которые теперь, после подписания Путиным соглашения о включении в состав России Запорожской области (той ее части, которая оккупирована российскими войсками и где прошел "референдум"), являются ее собственными гражданами.