BP наградила Фонд Гейдара Алиева фото
Компания ВР вручила награду Фонду Гейдара Алиева за поддержку и развитие сотрудничества.
Haqqin.az сообщает, что региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на встрече с исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовым заметил, что вместе с Фондом компания реализовала ряд успешных проектов.
За пройденный период BP и Фонд Гейдара Алиева реализовали проекты в сфере здравоохранения, социальной и образовательной сферах, по презентации истории и культуры Азербайджана.