Компания ВР вручила награду Фонду Гейдара Алиева за поддержку и развитие сотрудничества.

Haqqin.az сообщает, что региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на встрече с исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовым заметил, что вместе с Фондом компания реализовала ряд успешных проектов.

За пройденный период BP и Фонд Гейдара Алиева реализовали проекты в сфере здравоохранения, социальной и образовательной сферах, по презентации истории и культуры Азербайджана.