Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:18

Как и ожидалось, ни НАТО, ни «Большая семерка», ни партнеры США не признали законным «вхождение» в состав РФ оккупированных украинских территорий. До вчерашнего дня на Западе тлела искорка надежды на то, что все же возобладает здравый смысл, надежда хоть слабая, но тлела. Путин решительно ее растоптал. В его «референдумы» никто не поверил, но он все же осуществил то, от чего его предостерегали.

«Аннексия - внешне оформленный согласно требованиям буржуазного международного права захват каким-либо государством не принадлежавшей ему ранее территории. Для оправдания актов аннексии в междугосударственных отношениях иногда инсценируется народное «волеизъявление» - в форме плебисцитов среди населения аннексируемых территорий. Эти лжеплебисциты представляют фальсификацию народного волеизъявления, так как они совершаются в условиях военной оккупации государством, производящим аннексию». Советская военная Энциклопедия. Том Первый. 1932 год, страница 519. Именно так все и произошло. Судя по синхронности заявлений западных лидеров, они готовились к подобному развитию заранее. Причем как обычно в двух вариантах – если Путин решится на аннексию или что-то его от нее остановит. Наступило тридцатое сентября – и им пришлось доставать подготовленные заранее заявления из папки, предусматривающей самый пессимистический вариант развития событий.

Президент США Джо Байден: «Россия нарушает международное право, попирает устав ООН и повсюду демонстрирует свое презрение к мирным нациям. США будут признавать Украину в прежних границах». Президент Франции Эммануэль Макрон: «Франция решительно осуждает действия России по аннексии территорий Украины». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что незаконная аннексия, провозглашенная Путиным в Кремле, ничего не изменит: «Все территории, незаконно оккупированные российскими захватчиками, всегда будут принадлежать суверенному народу Украины». Она также заявила, что Кремль эскалировал войну в Украине до нового уровня, и Евросоюз заставит Россию заплатить за это высокую цену. Страны G7 не признают присоединение к России «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей, которое является «новой низшей точкой в нарушении Россией международного права». Но ярче всех выразился Борис Джонсон: «Владимир Путин, ваше выступление - это обман и позор. Мир никогда не должен мириться с вашими фиктивными референдумами или вашей жестокой и незаконной попыткой колонизировать Украину. Мы стоим на стороне народа Украины и будем поддерживать его, не дрогнув, пока его страна не станет единой и свободной». Сегодня наверняка последуют схожие заявления от других руководителей стран, которые принято относить к «коллективному Западу». Путину удалось казавшееся ранее невозможным – одним росчерком пера консолидировать Запад в противостоянии российской агрессии. И теперь Москве предстоит жить в этой новой реальности. И если Кремль постоянно стенает о некоей «русофобии», то теперь с полным основанием можно говорить о том, что никто не сделал для ее развития больше, чем он сам. Несколько особняком в этом ряду стоит заявление генерального секретаря НАТО, который в этот день получил заявку Киева на вступление в альянс. Признав, что Россия «ведет агрессию и захватывает больше территорий», что «референдумы не могут считаться законными», Столтенберг тем не менее отметил, что «альянс не может принять Украину в свои ряды, так как для этого необходимо согласие всех его участников».