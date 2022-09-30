Ильхам Алиев: интерконнектор Греция-Болгария имеет историческое значение

Проект интерконнектора Греция-Болгария имеет историческое значение, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария (IGB) в Софии.

Напомнив о подписании в этом году в Баку «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству между Европейским союзом и Азербайджанской Республикой в энергетической сфере» с участием Урсулы фон дер Ляйен, глава государства отметил, что, согласно этому документу, Азербайджан планирует увеличить экспорт газа в Европу как минимум в два раза к 2027 году.

По словам президента, IGB будет играть важную роль в укреплении энергобезопасности Европы и диверсификации поставок газа. «Сегодня энергетическая безопасность является неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности каждой страны, что лишний раз доказывает текущая политическая ситуация в мире. Южный газовый коридор - один из важных инфраструктурных проектов, реализуемых на европейском континенте и меняющий энергетическую карту Европы. Азербайджан гордится тем, что является инициатором этого проекта», - сказал глава государства.