Азербайджанские СМИ сообщают, что в центре внимания встречи находились приоритетные направления сотрудничества между двумя странами.

Находящийся с визитом в Тбилиси глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Было особо отмечено, что отношения между Грузией и Азербайджаном достигли уровня стратегического партнерства.

Премьер-министр Грузии отметил, что углубление регионального сотрудничества отвечает интересам обеих стран. По его словам, Грузия как надежный партнер и впредь будет вносить важный вклад в осуществление и развитие совместных проектов.

В ходе беседы были затронуты вопросы безопасности в регионе и мире.

На встрече, прошедшей в администрации грузинского правительства, присутствовали посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев и руководитель аппарата правительства Грузии Реваз Джавелидзе.