Урсула фон дер Ляйен: Интерконнектор Греция – Болгария меняет правила игры
Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) является ключевым проектом для энергобезопасности Европы. Об этом на своей странице в Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед церемонией открытия трубопровода в Софии.
Glad to be in Sofia for the opening of the gas interconnector between Bulgaria and Greece.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2022
This pipeline is a game-changer for 🇧🇬
It’s also a key contribution to Europe’s energy security. pic.twitter.com/Vzy6YmwCOd
«Рада находиться в Софии на открытии газового интерконнектора между Болгарией и Грецией. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии. Это также ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы», - отметила она.
IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добываемый на азербайджанском месторождении «Шахдениз-2». IGB будет подключен к TAP, по которому газ с «Шахдениз» поставляется на европейские рынки. Церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая 2019 года в Болгарии. Протяженность газопровода составляет 182 километра.