Урсула фон дер Ляйен: Интерконнектор Греция – Болгария меняет правила игры

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) является ключевым проектом для энергобезопасности Европы. Об этом на своей странице в Twitter написала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед церемонией открытия трубопровода в Софии.

«Рада находиться в Софии на открытии газового интерконнектора между Болгарией и Грецией. Этот трубопровод меняет правила игры для Болгарии. Это также ключевой вклад в энергетическую безопасность Европы», - отметила она.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добываемый на азербайджанском месторождении «Шахдениз-2». IGB будет подключен к TAP, по которому газ с «Шахдениз» поставляется на европейские рынки. Церемония закладки фундамента IGB состоялась 22 мая 2019 года в Болгарии. Протяженность газопровода составляет 182 километра.