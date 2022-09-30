Массовые аресты в Иране: разведка выявляет «агентов»
Министерство разведки Ирана распространило заявление в связи с масштабными протестами, захлестнувшими ИРИ из-за гибели 22-летней Махсы Амини.
По данным ИРНА, Министерство разведки сообщило об аресте 49 «агентов» группировки «Моджахедин-э Халк» (МКО).
Министерство также сообщило об аресте 77 членов группировок, действующих в Иракском Курдистане, 5 членов ИГИЛ с 36 кг взрывчатки.
В сообщении отмечается, что в ходе протестов были арестованы 92 человека, якобы связанных с «режимом» Пехлеви, а также 9 граждан Германии, Польши, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и т.д.
Министерство разведки Ирана также объявило об аресте трех членов бахаитской шпионской организации.