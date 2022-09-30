Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на горячую линию министерства поступил звонок об обнаружении ручных гранат на территории Сураханского района. На место выехала группа быстрого реагирования Службы спасения особого риска МЧС. В ходе осмотра местности они обнаружили две ручные гранаты Ф-1.

Боеприпасы были вывезены с территории для обезвреживания специалистами группы быстрого реагирования.